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جريزمان يتمني انضمام هذا اللاعب لبرشلونة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:43 ص
جريزمان يتمني انضمام هذا اللاعب لبرشلونة
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تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن آماله باللعب بجوار لاكازيت لاعب آرسنال الإنجليزي، خلال المرحلة المقبلة.


وقال جريزمان في تصريحات عبر "سكاي سبورت"؛ "كلاعب ، أود أن ألعب مع لاكازيت، إنه صديق لي خارج الملعب ولعبنا سوياً مع المنتخب الوطني، ألكسندر لديه الكثير من المواهب".


وانتقل جريزمان، إلى صفوف برشلونة قادما من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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