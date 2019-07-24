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أستاذ تجميل بمستشفى قصر العيني يكشف عن حقيقة إمكانية إيقاف الشيخوخة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:50 ص
أستاذ تجميل بمستشفى قصر العيني يكشف عن حقيقة إمكانية إيقاف الشيخوخة
الشيخوخة - صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال حاتم السحار، أستاذ تجميل بمستشفى قصر العيني، إن كل ما يتم الحديث عنه بشأن إمكانية إيقاف الشيخوخة "مجرد نظريات"، ولم يتم إثبات هذا الكلام.

وأضاف "السحار"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن العلماء يتحدثون عن إمكانية حقن الجسم بمادة معينة تعيد تجديد الخلايا في كل منطقة على حدة، حيث أن موعد تجديد الخلايا في كل منطقة بالجسم يختلف عن موعد تجديدها في منطقة أخرى.

وشدد على أنه لا يوجد علاج جيني خاص بالشيخوخة، نافيا ما يتردد عن التلاعب بالجينات لفعل ذلك.
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