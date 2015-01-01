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مفاجأة سارة لعشاق "Spider-Man 3"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:15 ص
مفاجأة سارة لعشاق Spider-Man 3
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انتشرت بعض ال‏توقعات مؤخرا أن يكون فيلم "Spider-Man 3" ضمن المرحلة الرابعة لشركة سوني والتي أعلن عنها بشكل رسمي منذ أيام.

وباعتبار سوني المالك الرسمي للتسويق والإعلان لأفلام "سبايدرمان" بشكل عام وبحسب خطة سوني فإنه من المتوقع أن يعرض في عام 2021.

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