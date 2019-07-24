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بدء التقديم لكلية الشرطة اليوم عبر الإنترنت ويالأكاديمية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:08 ص
بدء التقديم لكلية الشرطة اليوم عبر الإنترنت ويالأكاديمية
أكاديمية الشرطة
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يبدأ التقديم اليوم الأربعاء لكلية الشرطة، بعد موافقة ووزارة الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يومًا، وذلك عن طريق التقدم مباشرة للأكاديمية أو عبر موقعها على الإنترنت.

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