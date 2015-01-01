رابط شغال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال بث مباشر بدون تقطيع real channel يلا شوت رابط ماتش الريال live

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تشير النتيجة الان الي تقدم ارسنال بهدفين نظيفين سجلهما كل من لاكازيت من ضربة جزاء طرد علي أثرها ناتشو مدافع ريال مدريد وسجل الهدف الثاني الجابوبي أوباميانج.. تابع لايف ماتش ريال مدريد بجودة عالية.









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