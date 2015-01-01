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"السبكي": 198 ألف مواطن سجلوا في منظومة التأمين الصحي خلال 3 أسابيع

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:00 ص
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة الجديدة حلم كبير جدا، كان يحلم به كل المصريين، وتم تحقيقه.

وأضاف "السبكي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هناك انطباع جيد من المواطنين عن المنظومة والدليل على ذلك هو عدد المشتركين والذي بلغ 198 ألف مواطن خلال 3 أسابيع.

وتابع المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد متاح للتسجيل بشكل ديناميكي لكل المواطنين، مناشدا المواطنين سرعة التسجيل للاستفادة بالخدمات.
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