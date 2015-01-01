"طقس مٌخيف ظهرا".. كواليس حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

وضعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، عبر الموقع الرسمي، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا .





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح تنشط على جنوب سيناء.





طقس الأربعاء 24 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29





طقس الخميس 26 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29





طقس الجمعة 27 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29