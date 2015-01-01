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رئيس البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:43 ص
رئيس البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
رئيس البرلمان النيجيرى السيد فيمى
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التقى  رئيس البرلمان النيجيرى السيد فيمى جاباجابيلا  فى أبوجا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان النيجيرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد معالى رئيس البرلمان النيجيرى بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ونيجيريا، منوهًا بالجهود العظيمة التى تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمين فى سبيل خدمة ضيوف الرحمن .

من جهته، هنأ السفير بوسطجى رئيس البرلمان النيجيرى بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة البرلمان فى دورته الحالية، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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