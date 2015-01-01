استاذ تاريخ: 70% من ثروة مصر كان يمتلكها 0.5% من الشعب قبل 23 يوليو

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قال الدكتور سيد مكاوي، أستاذ التاريخ بجامعة المنوفية، إن ثورة 23 يوليو كانت تجربة التحديث الثالثة في تاريخ مصر الحديث، موضحًا: "تجربة التحديث الأولى كانت في عهد محمد علي، والثانية في عهد الخديوي اسماعيل، والثالثة في عهد عبد الناصر".



وأضاف مكاوي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن0.5% من الشعب المصري قبل الثورة كان يمتلك 70% من ثروة مصر.



ولفت إلى أن ملايين من المصريين كانوا حفاة قبل ثورة 23 يوليو، والبرلمان المصري بحث مشكلة حفاة الشعب المصري في هذا الوقت، وهذا دليل على أن الأوضاع في مصر قبل الثورة لم تكن أفضل مثلما يتحدث البعض.

