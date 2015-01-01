ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استاذ تاريخ: 70% من ثروة مصر كان يمتلكها 0.5% من الشعب قبل 23 يوليو

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:22 ص
استاذ تاريخ: 70% من ثروة مصر كان يمتلكها 0.5% من الشعب قبل 23 يوليو
الدكتور سيد مكاوي
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور سيد مكاوي، أستاذ التاريخ بجامعة المنوفية، إن ثورة 23 يوليو كانت تجربة التحديث الثالثة في تاريخ مصر الحديث، موضحًا: "تجربة التحديث الأولى كانت في عهد محمد علي، والثانية في عهد الخديوي اسماعيل، والثالثة في عهد عبد الناصر".

وأضاف مكاوي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن0.5% من الشعب المصري قبل الثورة كان يمتلك 70% من ثروة مصر.

ولفت إلى أن ملايين من المصريين كانوا حفاة قبل ثورة 23 يوليو، والبرلمان المصري بحث مشكلة حفاة الشعب المصري في هذا الوقت، وهذا دليل على أن الأوضاع في مصر قبل الثورة لم تكن أفضل مثلما يتحدث البعض.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا