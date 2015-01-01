بالأرقام.. كيف خطف تريزيجيه أنظار مسؤولي أستون فيلا؟

انضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، رسميًا إلى نادي أستون فيلا الانجليزي قادماً من تجربة ناجحة وجاذبة في صفوف قاسم باشا التركي.









ونُشرت صور توقيع تريزيجيه للعقد للانتقال بشكل رسمي لنادي أستون فيلا وتشير التقارير أنه وقع مقابل مبلغ وصل قيمته إلى 8.75 مليون أسترلينى.









وقدم تريزيجيه مستوى لافت للأنظار مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 وذلك رغم خروج الفراعنة من البطولة في دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.









وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام محمود تريزيجيه خلال مسيرته قبل انضمامه إلى أستون فيلا:









- انضم إلى قاسم باشا في يوليو 2017 على سبيل الإعارة من أندرلخت وبعد أن ظهر بمستوى جيد قام النادي بشراء عقده في صيف 2018.









- وخلال مسيرته مع قاسم باشا لعب 71 مباراة بمختلف البطولات واستطاع أن يسجل 25 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة.









- أما مسيرته مع أندرلخت لم يلعب سوى 11 مباراة وصنع هدفاً وكان حبيس دكة الإحتياط.









- ومع النادي الأهلي قبل احترافه لعب 87 مباراة بمختلف البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.









- تريزيجيه تدرج في الفئات السنية لمنتهب مصر وصعد للأول في 2014 ولعب 41 مباراة دولية وسجل 6 أهداف ومثل الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا.



