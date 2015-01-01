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قبل طرحه.. السينمات تبدأ حجز تذاكر"الفيل الأزرق 2"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:15 ص
قبل طرحه.. السينمات تبدأ حجز تذاكرالفيل الأزرق 2
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تنطلق أولى عروض "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عبد العزيز، بداية من يوم الخميس المقبل.


وبدأت بعض السينمات بدأت في حجز مقاعد للفيلم قبل طرحه بدور العرض نظرًا للإقبال الشديد عليه.


كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق" عبر موقع "فيسبوك" عن شخصيات الجزء الثاني من الفيلم والمقرر طرحه في دور العرض ابتداءًا من ٢٥ يوليو الجاري.


ويجسد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية د. يحيى راشد، وتلعب نيللي كريم دور لبنى، وتشارك هند صبري للمرة الأولى في الجزء الثاني وتجسد شخصية فريدة عبيد، وكذلك إياد نصار الذي يلعب دور د. أكرم رياض.


"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وأياد نصار.

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