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المنيا يبرم الصفقة العاشرة استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:21 ص
المنيا يبرم الصفقة العاشرة استعدادا للموسم الجديد
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سالم خليل
 
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تعاقد مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر مع اللاعب عمرو فيرون، لاعب وسط فريق كفر الشيخ، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز ب لموسم 2019\2020 .


وفي تصريحاته لـ"الفجر الرياضي" قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا بأن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي لمده عامين في صفقه انتقال حر.


وأضاف كمونه بأن اللاعب قد سبق له اللعب مع أسوان، وبلديه المحلة قبل أن ينتقل للفريق المنياوي هذا الموسم موضحا في حديثه بأن اللاعب يبلغ من العمر 26عام.

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