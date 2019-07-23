موعد مباراة الأهلي والمقاولون يوم الأربعاء 24 يوليو في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب يوم الأربعاء 24/7/2019، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستذاع مباراة فريق الأهلي، ضد نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.









ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب، من أجل حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، حيث سيلعب في الجولة الأخيرة أمام نادي الزمالك.









ويحتل النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث، والذي يسعى لتحقيق الانتصار أمام الإسماعيلي في نفس توقيت مباراة الأهلي والمقاولون العرب.









وكان قد تعادل نادي الزمالك مع فريق الجونة، بنتيجة هدفين مقابل هدفين ويحتاج الفوز في المباراتين القادمتين وتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدوري.









ويسعى النادي الأهلي للمحافظة على لقب بطولة الدوري المصري، وتحقيق اللقب 41 في تاريخه مع بطولته المفضلة، حيث يبتعد بفارق 28 لقب عن نادي الزمالك اقرب منافسيه قبل إنتهاء تلك النسخة.



