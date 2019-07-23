ديروط يضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة

نجح مسوؤلى مجلس إدارة ديروط الرياضى برئاسة المحاسب محمد صلاح سيف فى إتمام التعاقد مع ثلاث لاعبين فى صفقة انتقال حر .









وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز وذلك للمشاركة مع ممثل اسيوط بدروى القسم الثانى بالمجموعة الأولى ، ويعكف محمد يوسف المدير الفنى لديروط على تجهيز الثلاثى خلال معسكر الفريق المقام باسيوط .









وكان ديروط قد أبرم العديد من التدعيمات الصيفية وذلك بالتعاقد مع كلا من شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى بجانب تجديد التعاقد مع طارق فضل الظهير الأيمن للفريق ومحمد رمضان قائد الفريق .









واحتل ديروط المركز السادس برصيد 36 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضي.



