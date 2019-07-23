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صورة توقيع تريزيجيه لـ"أستون فيلا".. والفحص الطبي خلال ساعات

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:58 ص
صورة توقيع تريزيجيه لـأستون فيلا.. والفحص الطبي خلال ساعات
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وقع منذ قليل محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني على عقود انتقاله لنادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وانفرد موقع "الفجر الرياضي" بأول صورة لتريزيجيه خلال عملية التوقيع على عقود انتقاله لنادي أستون فيلا الإنجليزي في الساعات الماضية.


ومن المقرر أن يخضع تريزيجيه للفحص الطبي في الساعات القادمة مع أـستون فيلا ثم سيعلن بعدها النادي الإنجليزي التعاقد الرسمي مع اللاعب في بيان رسمي.


وتؤكد التقارير أن  قيمة الصفقة النهائية هي 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

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