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ماكرون يؤكد في رسالة تهنئة للرئيس الموريتاني التزامه بتعزيز الأمن

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:08 ص
ماكرون يؤكد في رسالة تهنئة للرئيس الموريتاني التزامه بتعزيز الأمن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة للرئيس الموريتانى المنتخب محمد ولد الشيخ الغزوانى، مشيرا إلى التزامه بتعزيز الأمن والتنمية الإقليمية.

وقال الرئيس الفرنسي في التهنئة التي بثتها الإذاعة الموريتانية مساء الثلاثاء، "لقد أكد لكم الناخبون في موريتانيا في استحقاق الثاني والعشرين من يونيو الماضي الرئاسي ثقتهم لتولي رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية تدوم خمس سنوات وعليه فإنني أهنئكم على هذه الثقة التي تبرهن على التوجه الديموقراطي لموريتانيا".
 
وأضاف "بوسعكم التعويل في هذا الصدد على دعم فرنسا في أولوياتكم التي هي التهذيب وتنويع الاقتصاد ودعم تشغيل الشباب وتعزيز البنية التحتية والأمن الوطني والإقليمي".
 
وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "في هذا السياق احتفظ شخصيا بذكريات طيبة خلال الزيارة التي قمت بها السنة الماضية لموريتانيا وآمل أن أجد الفرصة قريبا للالتقاء بكم مستقبلا بغية تعزيز تعاوننا"، معربا عن ارتياحه للروابط القوية التي تجمع الشعبين والتي تجسدت مؤخرا بعودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا.
 
وخلص إلى القول إن موريتانيا التي كانت وراء إنشاء مجموعة الخمس في الساحل وستتولى قريبا رئاستها الدورية تلعب دورا أساسيا في استمرار تفعيل وديناميكية هذا التجمع الإقليمي ستواصل الإسهام في إرساء الاستقرار في هذه المنطقة، متعهدا بأن تكون فرنسا إلى جانب موريتانيا لدعم جهودها في هذا الإطار.
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