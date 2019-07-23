ضبط 3 متهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج في القليوبية

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نجحت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في القبض على المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج، حيث تبين ان 3 متهمين وهم "عاطل ومقيم بعزبة الهجانه بالقاهرة واثنين بائعين خضار مقيمين بالقلج " وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم وبحوزتهم 150 ألف جنيه فقط من جملة المبلغ المستولى عليه وقيمته 450 الف جنيه وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.



كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز الخانكة بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة فانتقل على لافور مدير ورئيس مباحث القليوبية.



وبالمعاينة تبين أن المتهمين احدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج والذي هو نفس حائط مكتب البريد وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.



وتوصلت جهود أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص أحدهم عاطل من منطقة عزبة الهجانه بالقاهرة واثنين "بائعين خضار" من منطقة القلج وتم التنسيق مع مباحث القاهرة والقى القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم 150 ألف جنيه فقط وتولت النيابة التحقيق.

