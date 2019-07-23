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عاجل.. التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:07 ص
عاجل.. التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على تل الحارة بريف درعا
قصف - صورة أرشيفية
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أعلن التلفزيون السورى، اليوم الأربعاء عن عدوان إسرائيلى على تل الحارة بريف درعا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأكد المراسل التلفزيونى، أن أضرار العدوان الإسرائيلى اقتصرت على الماديات.

يذكر أن ثمن الرئيس السورى بشار الأسد، الدور الروسى فى محاربة الإرهاب على الأراضى السورية، مشيدا بوقوف موسكو إلى جانب دمشق أمام المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها وقرارها المستقل.

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