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محمد بن زايد يوقف موكبه أثناء زيارته للصين للرد على مواطن إماراتي (فيديو)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:02 ص
محمد بن زايد يوقف موكبه أثناء زيارته للصين للرد على مواطن إماراتي (فيديو)
محمد بن زايد - ولى عهد أبو ظبي
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فى لقطة جميلة، للشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أثناء زيارته لدولة الصين، أوقف مسيرته للرد على أحد المواطنين الإماراتيين الذين كانوا فى استقباله أثناء وصوله.

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طوّل عمرك يا #أطيب_قلب

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وأبرزت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار دولة الإمارات، مقطع فيديو يظهر من خلاله ولى عهد أبو ظبي، وهو يرد التحية على مواطنى بلاده، ويثنى على دعواتهم له، ويطمئن على أحوالهم، وسرعان ما يرد المواطن الإماراتى بالشكر.

وبحث ولى عهد أبو ظبي اليوم، مع نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنه.
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