"الدفاع التونسية": استمرار التحقيقات مع طيار ليبى هبط بمقاتلة فى ولاية مدنين

أكدت وزارة الدفاع التونسية، أن قاضى التحقيق العسكرى يواصل مباشرة التحقيقات مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التى اضطرت للهبوط صباح أمس الإثنين بمنطقة الجرف الأحمر بولاية مدنين، وذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها بإحدى المنشآت العسكرية على ذمة التحقيقات.





أوضحت وزارة الدفاع التونسية فى بيان صحفى الثلاثاء، أنه تم التنسيق بين وزارتى الدفاع الوطنى والشؤون الخارجية، التى ستتولى تسوية هذه الوضعية حسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.





يذكر أن وزارة الدفاع التونسية، كانت أعلنت في بلاغ لها أمس الإثنين، اختراق طائرة عسكرية ليبية من نوع L39 للمجال الجوى التونسى بمنطقة بنى غزال جنوب ولاية مدنين، وهبوطها بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين، مضيفة أن الطيار الذى كان يقودها (ضابط برتبة عقيد) أكد أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسى جراء عطل فنى.





وبينت أن التحقيقات الأولية قد أجريت بمنطقة الحرس الوطنى بولاية مدنين، فيما سيتواصل التحقيق في الموضوع من قبل السلطة القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.



