إيفونا يُهنئ "تريزيجيه" بعد إنتقاله إلي أستون فيلا

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق، رسالة تهنئة لمحمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، بعد إنضمامه لصفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وكتب "إيفونا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " مبروك تريزيجيه .. سعيد جدًا من أجلك، وأتمني لك الأفضل في ناديك الجديد".









وكان "تريزيجيه" قد وقع اليوم رسميًا على عقود انتقاله إلى أستون فيلا، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد..



