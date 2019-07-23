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"التضامن": قانون التأمينات الجديد يعمق الحماية الاجتماعية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:51 ص
التضامن: قانون التأمينات الجديد يعمق الحماية الاجتماعية
عمر حسن - مستشار وزيرة التضامن
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أمنية فوزي
 
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قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، إنه تم توحيد كل القوانين السابقة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وأضاف حسن، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توحيد نسب الاشتراكات والتي تختلف باختلاف قيمتها وفقًا لقيمة الأجر نفسه، مؤكدًا أن القانون الجديد يحقق العدالة الاجتماعية، ويعمق الحماية الاجتماعية.
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