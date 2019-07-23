كورة ستار أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر REAL Eden Hazard يلا شوت رابط ماتش الريال NOW

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني ثاني تجاربه الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد، عندما يلتقي مع أرسنال الإنجليزي في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ميلاديا، يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في بث مباشر اليوم.









ويسعى الريال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعويض هزيمته في أولى مبارياته الودية أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث ظهر الفريق بشكل غير جيد أمام العملاق البافاري، ولم يقدم المستوي المأمؤل في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.









وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وأرسنال في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 1 الرياضية، وقناة ريال مدريد الرسمية على الموقع الرسمي للفريق، بالإضافة إلى قناة كانال بلس 1+.









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