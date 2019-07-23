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كورة لايف TV بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال Real Madr

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:27 ص
كورة لايف TV بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال Real Madr
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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء 24 - 7 - 2019 في كأس الأبطال الدولية، نتابع منكم البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد وارسنال اليوم مباشرة عبر القناة الرسمية للفريق الملكي على موقع النادي الرسمي على الإنترنت، رابط ماتش ريال مدريد اليوم بقيادة البلجيكي إيدين هازارد وهو الظهور الثاني لهازارد مع المرينجي بعد أن شارك في شوطًا كامل أمام بايرن ميونيخ الألماني.


تنطلق مباراة الريال ضد الجانرز في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثانية صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة فجرًا بتوقيت عمان، وتنقل المباراة على قناة real madrid tv يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع بجودة عالية ومتعددة الآن.


تشكيل ريال مدريد أمام آرسنال
حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: مارسيلو - ناتشو - راموس - كارفخال
خط الوسط: مودريتش - كروس - إيسكو
خط الهجوم: هازارد - يوفيتش - رودريجو


YALLA SHOOT لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وآرسنال بث مباشر اليوم في كأس الأبطال الدولية بأمريكا، كورة لايف شاهد الآن رابط ماتش الريال والمدفعجية في مباراة قوية ومثيرة الآن، قناة ريال مدريد بث مباشر.

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