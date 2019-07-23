كورة لايف TV بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال Real Madr

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تنطلق مباراة الريال ضد الجانرز في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثانية صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة فجرًا بتوقيت عمان، وتنقل المباراة على قناة real madrid tv يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع بجودة عالية ومتعددة الآن.









تشكيل ريال مدريد أمام آرسنال

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - ناتشو - راموس - كارفخال

خط الوسط: مودريتش - كروس - إيسكو

خط الهجوم: هازارد - يوفيتش - رودريجو









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