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محمد الشافعي: 23 يوليو كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها نقطة دماء واحدة (فيديو)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:41 ص
محمد الشافعي: 23 يوليو كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها نقطة دماء واحدة (فيديو)
المؤرخ محمد الشافعي
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كساب أحمد
 
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قال المؤرخ محمد الشافعي، إن الرئيس الأوغندي عندما قابل محمد مرسي في القمة الإفريقية، رفض التعامل معه، قائلا: "لن نتعامل معكم، لأنكم تكرهون جمال عبد الناصر، نبي إفريقيا".


وتابع "الشافعي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e"، مساء الثلاثاء، أن مصر أهملت إفريقيا على مدى السنوات السابقة، وهذا أدلى لخسائر كبيرة للقاهرة، لذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الدول الإفريقية بشكل كبيرة خلال السنوات السابقة، في محاولة منه لاستعادة دور مصر المفقود في القارة السمراء.

وأشار إلى ثورة 23 يوليو كانت بيضاء فلم ترق فيها نقطة دماء واحدة، وخرج الملك فاروق من مصر بعد الثورة معززًا مشرفَا من مصر على ظهر مركب المحروسة.
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