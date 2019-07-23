"ابو القمصان" عن تزويج طفلة مرتين: كارثة تحتاج للتجريم بالقانون (فيديو)

قالت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري سواء قانون الطفل أو العقوبات لا يجرم زواج القاصرات أقل من 18 سنة أو استغلال الطفولة في حالات متعددة.وأوضحت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يجرم فقط توثيق عقود الزواج قبل 18 عامًا، ومنوهة أن بعض الأسر تتحايل على ذلك بزواج الفتيات عرفيًّا وتوثيق العقد بعد بلوغهن الـ18 عامًا.وأشارت إلى أن بعض الحالات يرفض توثيق عقد الزواج والاعتراف بالأبناء ولذلك تلجأ الزوجة إلى تسجيل المواليد باسم والدها، متابعة: "تزويج طفلة مؤخرًا في سن الـ13 في الشرقية مرتين يعد جريمة تستوجب تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليها وعلى كل الوقائع المشابهة وعلى كل من يتورط في مثل هذه الزيجات".وطالبت مدير المركز المصري لحقوق المرأة بألغاء وزارة العدل الدفتر الذي يستخدمه المأذون لتوثيق زواج ما قبل الـ18 سنة بعد منح مهلة لتسجيل كل حالات الزواج العرفي.