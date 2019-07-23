مبروك عطية عن زواج الرجل من أربعة: اسمه مباح وليس حق

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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن عدم العدل في حال تعدد الزوجات ليس شرطا لصحته، ولكن الزوج عقابه عند الله.



وأشار "عطية "، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه ليس شرطًا أن يحصل الزوج على موافقة زوجته الأولى عند زواجه بأخرى، وإن لم يعجبها يمكنها الانفصال.



وعن تعدد الزوجات، عقب "هطية"، أن تعدد الزوجات ليس حقًا للرجل، وإنه هو مباحا له، مضيفا: "اسمه مباح وليس حق".

