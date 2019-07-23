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حسام غالي يتسبب في اعتذار بطيء للزمالك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:36 م
حسام غالي يتسبب في اعتذار بطيء للزمالك
حسام غالي
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أحمد شاكر
 
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تحدث أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، عن سبب اعتذاره لجماهير الزمالك بعد تصرفه الخاطئ في مباراة الجونة والأبيض.

 

 

وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اعتذرت لجماهير الزمالك بعد شعوري بتصرفي الخاطئ، وما حدث كان عصبية ملعب ليس إلا".

 

 

وأضاف: "كنت أريد الاعتذار بعد المباراة بشكل مباشر، لكن حسام غالي ونادر شوقي نصحوني بإختيار الوقت المناسب حتى تهدأ الأجواء".

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المزيد عن: مباراة الاهلي والزمالك حسام غالي الدوري المصري الجونة الاهلي
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