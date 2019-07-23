كيف نددت المعارضة الصومالية بفضائح قطر الإرهابية في مقديشو؟ (تقرير)

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نددت المعارضة الصومالية بجرائم قطر الإرهابية في الصومال، بعد الفضيحة التاريخية التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، والتي أظهرت بوضوح دعم قطر للإرهاب في الصومال.



تنديدات بجرائم قطر



وندد حزب "ودجر" الصومالي المعارض، باستخدام قطر لإرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، داعيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.



التورط في أعمال إرهابية



وأشار بيان المعارضة الصومالية أن الصحيفة كشفت عن مكالمة هاتفية مسجلة جرت بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة، وخليفة كايد المهندي، رجل الأعمال القطري المقرب من الأمير تميم بن حمد.



وأضاف البيان، أن السفير ورجل الأعمال تبادلا خلال المكالمة الهاتفية التهاني بشأن انفجار وقع في 11 مارس 2019 في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند، كان أصدقاؤهما يقفون وراءه، موضحاً أن الصحيفة الأميركية أكدت أن لديها صورا تظهر رحلات جمعت المهندي مع أمير دولة قطر، مما يؤكد العلاقات الوثيقة بينهما.



قطر والجماعات الإرهابية



وبيّن بيان الحزب أن المعلومات التي كشفت عنها "نيويورك تايمز"، عززت ما كان يشتبه فيه كثير من الصوماليين، وهو وجود علاقات لقطر بالجماعات الإرهابية في الصومال.



مواجهة قطر



وطالب حزب "ودجر" إبداء الحكومة الصومالية موقفها حيال قطر، وقطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقربين من قطر ممن يتولون مناصب حساسة في الدولة.



تحقيقات لازمة



وضمت المطالب أيضا، إجراء لجنتا العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفدرالي، تحقيقا في التقرير الذي نشرته جريدة "نيويورك تايمز" ودور قطر السلبي في الصومال، وعلاقتها مع التنظيمات الإرهابية، وفق ما ذكر موقع "مؤسسة الصومال الجديد للإعلام والبحوث والتنمية".



إجراء تحقيق



كما دعا الحزب إلى قيام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإجراء تحقيق حول صلة قطر بالتنظيمات الإرهابية، هذا إلى جانب قيام ولاية بونتلاند بتحقيق مستقل في الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة بوصاصو في 11 مارس 2019، والذي ربطته "نيويورك تايمز" بقطر.

