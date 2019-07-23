"فشل جزائري" يتسبب في اقتراب "تريزيجيه" من أستون فيلا

فشل نادي أستون فيلا الإنجليزي في ضم الجزائري سعيد بن رحمة جناح فريق بيرنتفورد الإنجليزي ليقرب ذلك محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن أستون فيلا قدم عرضًا قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة، ورفض بيرنتفورد الصفقة.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن مصادرها داخل أستون فيلا لم تكشف ما إذا كان النادي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه وبن رحمة سويًا، أم سيتم الاكتفاء بالمصري فقط.