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تسمم 18 إثر تناولهم مواد غذائية في حفل زفاف بأسيوط

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:26 م
تسمم 18 إثر تناولهم مواد غذائية في حفل زفاف بأسيوط
صورة أرشيفية
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تسمم 18 شخص اثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بقرية الاقادمة، التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط، تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

​​​تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بأسيوط، إخطارًا من مستشفى أبوتيج المركزي، يفيد وصول 18 حالة يشتبه في تعرضهم للتسمم الغذائي.

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحالات جميعها خضعت للفحوصات الطبية، وتبين تعرضهم لتسمم غذائي أثناء تواجدهم بأحد الأفراح في قرية الاقادمة، دائرة مركز أبوتيج _محل إقامتهم_.

وأكد "حافظ"، أن جميع الحالات مستقرة وجارِ إنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والمحاليل، لافتًا أنه لا يوجد من بينهم أي حالات حرجة ولم يتم احتجاز أي منهما، وجميعهم غادروا المستشفى.

فيما توجهت قوة من مباحث مركز شرطة أبوتيج، إلى موقع الحادث للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية وراء حالات التسمم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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