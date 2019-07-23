تعرف على مميزات قانون التأمين الصحي الشامل



وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين في بورسعيد على التسجيل في منظومة التأمين الصحي، وذلك بعد إطلاقها تجريبيًّا بالمحافظة في أول شهر يوليو الجاري لمدة شهرين.



وصف الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة التأمين الصحي التي بدأت في محافظة بورسعيد بأنه حلم المصريين الذي تحقق، مشيرًا إلى أن المنظومة توفر خدمات صحية لكافة فئات المجتمع المصري؛ سواء القادرين أو غير القادرين.وقال السبكي، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، إن نظام التأمين الصحي الشامل يحفظ كرامة المواطن من خلال عدم التفرقة بين القادرين وغير القادرين في الخدمات الصحية، وبتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات الصحية عن المواطن وأسرته.وأضاف المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن هيئة الخدمات والرعاية الصحية هي المنوط بها متابعة ورقابة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وهي تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة.