مبروك عطية: "ماينفعش حد مش هيقدر يصرف على بيته يروح يتجوز.. حرام"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك حالات يكون فيها الزواج واجب على الرجل، منها أن يكون مقتدر ماديا على توفير حياة كريمة.





وأشار "عطية "، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك حالات أخرى يكون فيها الزواج حرامًا، منها أن يكون الرجل غير قادر على الإنفاق على أسرته.



