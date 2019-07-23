محافظ البحر الأحمر يناقش سبل القضاء على مشكلة الصرف الصحي بالغردقة (صور)

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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مطولا بديوان عام المحافظة لمناقشة ما تم من أعمال كسح ونظافة لمياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة، وأيضا لاستعراض الاستطلاع البيئى الذي تم طوال اليوم.



أكد محافظ البحر الأحمر في بداية الاجتماع علي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تشغيل مياه الشرب بمنطقة حفر الباطن طوال الـ ٢٤ ساعة يوميًا بدلًا من نظام المناوبات، كما أكد علي مجلس المدينة بسرعة تركيب البلدورات والانترلوك بشوارع منطقة حفر الباطن حتي تكون جاهزة للرصف والاسفلت، ويتم تنظيف المنطقة بالكامل.



وفي ذات السياق شدد محافظ البحر الأحمر علي سرعة تشغيل محطة الصرف الصحي رقم ٧ بشارع النصر ليتم سحب كافة مياه الصرف الصحي بمنطقة المستلزمات وتقسيم ناصر للمشروعات والكهف والمناطق المرتبطة بهذه المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مياه الصرف الصحي وكسحها بصفة مستمرة، والتخلص من أى ظواهر غير صحية من الممكن أن تؤثر على صحة الأهالى.



وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من مجلس المدينة والبيئة والصحة وهيئة وشركة مياه الشرب والصرف بالإضافة إلي مديرية الزراعة للعمل كمجموعة واحدة للانتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، للوقاية من انتشار لأمراض.



حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة والقيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

