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البورصة الأمريكية تحافظ على الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:13 م
البورصة الأمريكية تحافظ على الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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حافظت البورصة الأمريكية على الارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقرير صحفي بأن مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة سوف يسافرون إلى بكين لعقد محادثات تجارية الأسبوع المقبل.

وربح "داو جونز" أكثر من 170 نقطة مع التفاؤل التجاري والإفصاح عن نتائج أعمال قوية.

وارتفع سهم "كوكاكولا" بأكثر من 6 بالمائة بعد أن تجاوز أرباح وإيرادات الشركة تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما صعد سهم "يونيتد تكنولوجيز" بنحو 1.5 بالمائة بعد نتائج الأعمال التي هزمت التوقعات.

وفي سياق آخر، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الرابعة في 9 أشهر.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع أسعار المنازل بالولايات المتحدة خلال مايو/آيار الماضي، فيما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، صعد "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 177.2 نقطة ليصل إلى 27349.1 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3005.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 8251.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.735. 
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