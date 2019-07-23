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موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال يوم الأربعاء 24/7/2019 في الكأس الدولية للأبطال.. مشاهدة ريال مدريد وأرسنال مباشر Real TV

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:13 م
موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال يوم الأربعاء 24/7/2019 في الكأس الدولية للأبطال.. مشاهدة ريال مدريد وأرسنال مباشر Real TV
ريال مدريد وأرسنال يوم الأربعاء
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء 24 يوليو في الساعة الواحدة صباحاً، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

ويستعد كلا الفريقين من خلال تلك البطولة للموسم المقبل، حيث يشارك معظم الأندية الكبرى في أوروبا ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية استعدادا للموسم الكروى القادم، وسوف تذاع المباراة على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز في المباراة الأولى بالبطولة على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وانتصر أيضاً أمام فريق فيورنتينا في المباراة الثانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
بينما تعرض ريال مدريد للهزيمة في المباراة الوحيدة التي خاضها في الكأس الدولية للأبطال، وذلك أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني، وفريق أرسنال الإنجليزي في بطولة كأس الدولية للأبطال عبر موقع الفجر الرياضي.
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