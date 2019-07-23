رسالة خاطئة لكلية التقنية للبنات بالخميس تسبِّب زحامًا وفوضى وتذمرًا (فيديو)‎

تسبَّبت رسالة خاطئة بقبول المتقدمات إلى كلية التقنية للبنات بخميس مشيط في حالة من الفوضى والزحام، وتذمُّر واستياء المتقدمات وذويهن، وبعدها أرسلت لهن رسالة أخرى أثناء وجودهن بالكلية، تفيد بأن الرسالة كانت خاطئة، وأن القبول يشمل خريجات دفعة هذا العام، وذلك بعد أن تكبَّد الكثير العناء والتعب، وحضروا من مسافات بعيدة.





وفي التفاصيل، قال المواطن سعيد عوض آل غنوم إنه ورد لابنته رسالة عند الساعة الثالثة من مساء أمس، تطلب منها الحضور بالمستندات لإنهاء إجراءات القبول. وبالفعل حضرنا، وتم تحويلنا للكشف الصحي، وبعد عمل الكشف شهدنا عددًا كبيرًا من المتقدمات بالكلية، قَدِمن لها بعد رسائل أتت لهن، وبعدها فوجئن برسالة اعتذار بأن رسالة القبول أُرسلت بالخطأ، وأنه القبول سوف يشمل خريجات هذا العام، أو مَن يوجد اسمها في الكشوف.





وأشار "آل غنوم" إلى حالة الفوضى وعدم الترتيب واستقبال المتقدمات في بداية اليوم، والطلب عمل كشف طبي منهن، والاعتذار بعد ذلك عن الرسالة الخطأ.. داعيًا لفتح التحقيق حول ما حدث.