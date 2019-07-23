القليوبية اليوم.. 1000 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة بنها..و3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعا لشباب الباحثين
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:09 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
1000 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بنها
حيث أعلن الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها، مواصلة مكاتب التنسيق التي خصصتها الجامعة لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم استقبال الطلاب، موضحا أن العدد وصل حتى الآن قرابة 1000 طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم.
مجلس جامعة بنها: 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لشباب الباحثين
كما وافق مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على اعتماد 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لتنمية قدرات شباب الباحثين بالجامعة.
رئيس مدينة القناطر الخيرية تقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية الأزهرية بالبرادعة
وقدمت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، نيابة عن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، يرافقها مختار شداد نائب رئيس المركز والمدينة وأيمن عراقي سكرتير عام المركز والمدينة وزايد محمد رئيس الوحدة المحلية بسندبيس وعمدة قرية سندبيس وعدد من أهالي القناطر الخيرية ورجال الأعمال، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية إبن قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بسندبيس، والذي لقي مصرعه غرقًا بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعلية خلال رحلة لليوم الواحد مع اولاد عمه.
1000 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بنها
حيث أعلن الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها، مواصلة مكاتب التنسيق التي خصصتها الجامعة لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم استقبال الطلاب، موضحا أن العدد وصل حتى الآن قرابة 1000 طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم.
مجلس جامعة بنها: 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لشباب الباحثين
كما وافق مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على اعتماد 3 ملايين جنيه لدعم 15 مشروعًا بحثيًا لتنمية قدرات شباب الباحثين بالجامعة.
رئيس مدينة القناطر الخيرية تقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية الأزهرية بالبرادعة
وقدمت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، نيابة عن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، يرافقها مختار شداد نائب رئيس المركز والمدينة وأيمن عراقي سكرتير عام المركز والمدينة وزايد محمد رئيس الوحدة المحلية بسندبيس وعمدة قرية سندبيس وعدد من أهالي القناطر الخيرية ورجال الأعمال، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية إبن قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بسندبيس، والذي لقي مصرعه غرقًا بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعلية خلال رحلة لليوم الواحد مع اولاد عمه.
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