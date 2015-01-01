أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضًا فلكيًا لضم بوجبا وزيدان يطالب بيريز بحسم هذه الصفقة وأخر تطورات رحيل بيل

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط بيني زهافي وكيل أعمال نيمار نجم باريس سان جيرمان لضمه للملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بيل يحدد شرطه للرحيل عن الملكي

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد لن يرحل عن الفريق إلا في حالة تقاضيه راتبًا كبيرًا يساوي رواتب أفضل لاعبي العالم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن جاريث بيل يتقاضى في الوقت الحالي راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 612 ألف يورو وسينتهي عقده مع الميرينجي في صيف 2022.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيل أكد لأحد المصادر المقربة له بأنه لن يرحل عن الملكي إلا في حالة تلقيه عرضًا خياليًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأوضحت الشبكة العالمية أن كبار أندية أوروبا يرفضون دفع راتب بيل وأن الدوري الصيني هو الأقرب للنجم الويلزي المتعثر لكنه لم يتم حسم أي شيء بعد.





- هل يرحل نيمار إلى ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بارتوميو رئيس برشلونة يرغب في استمرار قضية البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لأطول فترة ممكنة حتى لو كان النجم البرازيلي مستعداً للتخلي عن جزء من راتبه من أجل العودة للبلوجرانا.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن بارتوميو عرض صفقة تبادلية على ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بدون دفع أي يورو مما أزعج بيني زهافي وكيل أعمال نيمار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر دفع بيني زهافي وكيل نيمار للانتقام من برشلونة عن طريق عرض خدمات موكله على أندية أخرى على رأسها ريال مدريد الذي تربطه علاقات جيدة مع ناصر الخليفي رئيس PSG ولكن الملكي يضع بول بوجبا كأولوية بالنسبة له هذا الصيف أما في الصيف القادم فسيجلب كيليان مبابي لذلك لن يصرف الأموال من أجل نيمار.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيني زهافي عرض نيمار أيضاً على مانشستر يونايتد لكن إدارة الشياطين الحمر ليست مستعده لدفع 200 مليون يورو لضمه.





- ريال مدريد يرصد 150 مليون جنيه استرليني لضم بوجبا

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني يواصل مفاوضاته مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم المان يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يخطط لتقديم 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بول بوجبا براتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف سترليني.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد مستعد لتخصيص 150 مليون جنيه إسترليني لبول بوجبا ومنحه راتب جاريث بيل الذي سيرحل عن الفريق ليبلغ راتب بوجبا الأسبوعي 600 ألف سترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا كان هدفاً طويل المدى لريال مدريد وزين الدين زيدان الذي صمم على ضمه هذا الصيف.

وشددت ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة diario as بأن طلبات مانشستر يونايتد وبوجبت المادية لن تُبعد ريال مدريد عن السباق من أجل ضمه.





- هل يستمر دياز مع ريال مدريد ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ماريانو دياز لاعب ريال مدريد الإسبانى يريد البقاء فى الفريق خلال الموسم المقبل وليس لديه الرغبة فى الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد قد فاجأ الجميع بعدم إشراك دياز خلال مواجهة مدريد وبايرن ميونخ الودية السابقة، على الرغم أن اللاعب ليس أساسي ولكن كان من المنتظر نزوله للمشاركة ولكن ذلك لم يحدث.

وأشارت الصحيفة، إن اللاعب لا يشكو عدم المشاركة بل يقاتل من أجل البقاء فى الفريق للحصول على فرصة للعب.

وسيواجه ريال مدريد فريق أرسنال ودياً وسينتطر الجميع مشاركة اللاعب من عدمها لتحديد وضعيته فى الفريق.





- بيل يرفض الرحيل عن الملكي على سبيل الإعارة

أكد وكيل أعمال اللاعب الويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسبانى، جوناثان بارتيت، انه يعمل خلال الفترة الحالية على قدوم عرض مناسب لبيل لرحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وصرح وكيل بيل لشبكة "سكاى سبورتس" أن بيل أحد اللاعبين الكبار والذى لا يمكن مغادرته للناذى على سبيل الإعارة وأنا أضمن له الإنتقال لأى نادى فهو أحد أفضل اللاعبين فى العالم.

ورفض قاطعاً خروج جاريث بيل بهذا الشكل معاراً، مؤكداً إنه حتى الأن لاعب فى صفوف ريال مدريد.

وكان زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد صرح بعد خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني فى الودية التى أقيمت منذ أيام، إن مسؤولي ريال مدريد يعملون على انتقال بيل خارج مدريد ومن الأفضل للجميع أن يرحل جاريث بيل عن سانتياجو بيرنابيو.





- زيدان يطالب الملكي بالتعاقد مع بوجبا

أكد لاعب ريال مدريد السابق بريدراج مياتوفيتش أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وضع بول بوجبا ضمن خطته للموسم المقبل، وطالب النادى بسرعان ضمه لأنه سيكون قطعة أساسية فى تشكيل الفريق الموسم المقبل.

وصرح مياتوفيتش لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن موقف بيل الأخير بسبب عدم ثقة زيذان به فى الفريق وإنه حتى الأن لا يمكنه الحديث عن مستقبله لأنه لا يعلم إذا كان يبحث عن الأموال أم إثبات نفسه فى فريق أوروبي أخر.

وعن هازارد قال :" إنه لاعب رائع وطالما أحببته وسيكون مهماً للفريق وسيحدث فارق كبير".

وعن المقارنة مع كريستيانو رونالدو، قال :" لا يمكن مقارنة في الوقت الحالي، ربما يمكن أن نتحدث عن ذلك في العام المقبل.





- محمد صلاح يدخل حسابات ريال مدريد مع نجمي PSG

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى، بختم خلال الفترة القادمة فى التعاقد مه لاعب أخر فى الجانب الهجومى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " دياريو جول" أن زيدان يري أن إيدين هازارد لا يستطيع قيادة خط هحوم الفريق وحده وصناعة الفارق مثلما كان يفعل كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق والذى رحل ليوفنتوس الإيطالى.

وأشار الموقع أن زيدان يتمنى تحقيق صفقة كبري مثل محمد صلاح النجم النصري ولاعب ليفربول الإنجليزي أو نيمار نجم باريس سان جيرمان أو كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي أيضاً.





- بوجبا يقترب بشدة من ريال مدريد.. واليونايتد يحسم صفقة بديله

كشف الصحفي الموثوق سرخيو فالتنين، عن النادي القادم الذي سينتقل له النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن ميلينكوفيتش سافيتش قد توصل، بالفعل الى اتفاق مع مانشيستر يونايتد وسيصل الى الفريق الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وعلى ذلك فإن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، سيقترب بشدة من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، الذي يحاول جاهدًا ضمه هذا الصيف.





خوفًا من ريال مدريد.. برشلونة يقدم نجومه الثلاث من أجل ضم نيمار

باتت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في مأزق حقيقي بعد عرض إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على إدارة ريال مدريد، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، على أن برشلونة تخشى حصول مدريد على توقيع اللاعب ومن ثم تندم على عدم إستعادة لاعبها السابق مجددا.

وأضافت التقارير، إلى أن برشلونة لم يكن يدخل في سباق التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، إلا أنه أصبح الأن مطالبا أمام جماهيره بالتعاقد مع اللاعب خوفا من الغريم التقليدي.

وتابعت التقارير، إلى أن باريس سان جيرمان، يرفض التعامل مع الفريق الكتالوني بسبب تعقد العلاقات بينهم مؤخرا، رغم استعداد برشلونة للتفاوض من أجل اللاعب وعرض عددا من اللاعبين أمثال فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وإيفان راكتتيتش، لإنهاء الصفقة.

واختتمت التقارير، إلى أن الفريق الباريسي مامسك حتى الآن بالحصول على مبلغ 220 مليون يورو لرحيل اللاعب، وهي نفس القيمة التي وقع بها مع اللاعب قادما من برشلونة 2017.





