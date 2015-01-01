ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للبيئة (صور)

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شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في الإحتفالية التي نظمتها إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية وعدد من الشركات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بشاطيء السرايا العام.



تضمن الحفل مجموعة من العروض الفنية منها عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت،قدمت خلاله الفرقة تابلوهات متنوعة منها نام يا جرجاوي نام، الراقصة والطبال ورقصة الحصان، كما قدمت فرقة ذوي القدرات الخاصة بقيادة كابتن مصطفى جابر، رقصة الحصان أيضا والفرح الإسكندراني وسط تفاعل الحضور.



وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة تصميم لوحات عن عالم البحار تدريب مسئول قسم المواهب وبمشاركة كل من بيت ثقافة 26 يوليو وقصر ثقافة الأنفوشي.



هذا إلى جانب عرض فني قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، قدمت خلاله الفرقة تابلوه الصعيدي، والفلاحي والإسكندراني على نغمات أغنية آه يا ليل إسكندرية للفنان مصطفى قمر.