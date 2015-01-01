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محمد عطوة يشكر مسئولى وجماهير الرائد السعودى

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:06 م
محمد عطوة يشكر مسئولى وجماهير الرائد السعودى
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أسماء فايز
 
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وجه محمد عطوة المدافع المصرى، الشكر لمسئولي إدارة نادى الرائد السعودى وجماهيرة، علي فترة تواجده مع الفريق ، بعد إعلان إدارة النادى اليوم فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضى بين الطرفين.

وكتب محمد عطوة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا :" عام ونصف العام من اجمل ايامى ، شكرا جمهور الرائد لقد مسست حبكم فى عدة الفترة، ستظلون فى قلبي ومن الان سأكون مشجعا لكم، وأتمنى من الله توفيقه فيما هو قادم، تم إنهاء التعاقد بالتراضى من الطرفين ، شكرا أبو بندر .. شكرا رائد التحدى".

الجدير بالذكر أن عطوة أنضم لنادى الرائد قادما من الاتحاد السكندري فى يناير 2018، ولعب 28 مباراة فى الدورى السعودى ومباراتين فى كأس خادم الحرمين الشريفين.

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