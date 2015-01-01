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أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:59 م
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف
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محمود حنفي
 
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عبرت الفنانة الأردنية أميرة نايف عن سعادتها بالتكريم في بمهرجان جرش للثقافة والفنون الـ34 بدولة الأردن وافتتاح الدورة الأولى من مهرجان السينما للأفلام الروائية القصيرة والذي افتتحه محمد أبورمان رئيس اللجنة العليا وزير الثقافة والشباب بالأردن .

وقالت نايف أنه شرف كبير أن يأتى التكريم من بلدها الأم وهى الأردن في افتتاح الدورة الأولى سينمائيا مشيرة إلى أنه مهرجان غنائي في الأساس واستحدثت إدارته مهرجان للسينما ليصبح مهرجان غنائى وسينمائي معا. 
وأوضحت أن التكريم يعتبر تقدير للفنان على جهده ومشواره الفنى ووسط هذه الكوكبة من الفنانين العرب والأردنيين.

وشددت أميرة على  أهمية المهرجان، ودوره في التواصل الفني والثقافي والإبداعي كجسر بين الأردن والأشقاء العرب والعالم مشيرة إلى أهمية وجود مهرجان للسينما ضمن فعاليات جرش وفتح نافذة جديدة في المهرجان يطل منها على الفن السابع بإبداعاته.

ووجهت للدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس وزراء الأردن ومحمد أبورمان وزير الثقافة والقائمين على المهرجان أيمن سماوى المدير التنفيذي للمهرجان وأيمن عبدالمعطى على التكريم وحسن الاستضافة.

يذكر أنه على مدار أيام مهرجان السينما بإدارة المنتج أيمن عبد المعطى المقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة أيمن سماوى تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن المصرى والعربى فى مقدمتهم النجمان مصطفى شعبان وطارق لطفى، والفنان السورى الكبير جمال سليمان، ونجما الأردن إياد نصار ومنذر رياحنة، والفنانات روجينا وسلمى المصرى

أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
أميرة نايف: سعيدة بتكريمي في مهرجان جرش للثقافة والفنون
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