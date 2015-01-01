تريزيجيه يكشف عن انتقاله إلى أستون فيلا
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:54 م
الفجر الرياضي
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عزز المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي ما أثير عن انتقاله إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقام محمود حسن تريزيجيه بمتابعة حساب أولي ستيفنسون مدرب اللياقة البدنية لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ليكشف عن انتقاله إلى الفريق.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أستون فيلا حسم صفقة ضم الجناح المصري تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي خلال الميركاتو الصيفي.
وتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 رغم وداع البطولة من دور الـ16 في مصر
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