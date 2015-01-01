ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تريزيجيه يكشف عن انتقاله إلى أستون فيلا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:54 م
تريزيجيه يكشف عن انتقاله إلى أستون فيلا
تريزيجيه
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
عزز المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي ما أثير عن انتقاله إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقام محمود حسن تريزيجيه بمتابعة  حساب أولي ستيفنسون مدرب اللياقة البدنية لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ليكشف عن انتقاله إلى الفريق.


وأشارت تقارير صحفية إلى أن أستون فيلا حسم صفقة ضم الجناح المصري تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي خلال الميركاتو الصيفي.


وتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 رغم وداع البطولة من دور الـ16 في مصر


Advertisements
المزيد عن: محمود تريزيجيه قاسم باشا تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي