وزيرة الهجرة توجه رسالة لـ الإخواني محمد ناصر

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إنها تفاجئت بأن أحد المواقع نشر أنها هددت من ينتقد مصر في احتفالية المصريين بالخارج أمام برلمان أونتاريو، مؤكدة أن هناك حرب شرسة ضد الدولة المصرية تستهدف تفريق الصفوف.





ووجهت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، رسالة لصاحب موقع "جود نيوز"، الذي نشر الخبر، قائلة: "رفقًا بالوطن، لا نرد الإساءة بالإساءة"، داعية صاحب الموقع لرؤية أوضاع المصريين في الداخل والخارج على أرض الواقع.





كما وجهت رسالة للصحفي محمد ناصر، قائلة: "مصر ستظل دائمًا منصورة".



