من أجل زيدان.. ريال مدريد يقدم عرضا أسطوريا لضم بوجبا

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني يواصل مفاوضاته مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم المان يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يخطط لتقديم 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بول بوجبا براتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف سترليني.





وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد مستعد لتخصيص 150 مليون جنيه إسترليني لبول بوجبا ومنحه راتب جاريث بيل الذي سيرحل عن الفريق ليبلغ راتب بوجبا الأسبوعي 600 ألف سترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا كان هدفاً طويل المدى لريال مدريد وزين الدين زيدان الذي صمم على ضمه هذا الصيف.





وشددت ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة diario as بأن طلبات مانشستر يونايتد وبوجبت المادية لن تُبعد ريال مدريد عن السباق من أجل ضمه.