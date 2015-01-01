ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:49 م
برشلونة يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد طلب من اللاعب الإسباني جونيور فيربو، مدافع فريق ريال بيتيس، بعض الوقت لاتخاذ قرار.
 
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه يبقى فيربو أحد المرشحين لتعزيز الجانب الأيسر على الرغم من أن اللاعب يعرف بالفعل أنه ليس من الأولويات ما لم يوافق بيتيس على بيعه بسعر معقول.

وعلى أي حال، فقد اتصل النادي الكتالوني بعائلة جونيور لضمان استمرار الاهتمام ولن يتم تحديد أي شيء حتى عودته من جولة المكسيك.

ويعتقد نادي برشلونة أن ريال بيتيس قد يكون مستعدًا لخفض السعر الأولي من هنا إلى بضعة أيام، حيث ان هدف النادي ان يكون لديه ظهير جديد حتى بداية الجولة الأمريكية.
Advertisements
المزيد عن: صفقات برشلونة ريال بيتيس جونيور فيربو برشلونة بديل جوردي البا اخبار برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي