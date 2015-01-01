برشلونة يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد طلب من اللاعب الإسباني جونيور فيربو، مدافع فريق ريال بيتيس، بعض الوقت لاتخاذ قرار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه يبقى فيربو أحد المرشحين لتعزيز الجانب الأيسر على الرغم من أن اللاعب يعرف بالفعل أنه ليس من الأولويات ما لم يوافق بيتيس على بيعه بسعر معقول.



