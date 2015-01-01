السكة الحديد: تخصيص 20% من تذاكر القطارات المكيفة للحجز إلكترونيًا

قال المهندس سامي عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تستعد لعيد الأضحى منذ نهاية عيد الفطر، خاصة أن عيد الأضحى يشهد زحامًا كبيرا في القطارات المتجهة للوجه القبلي.





وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن 20% من حجم تذاكر القطارات المكيفة مخصص للحجز إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم، لافتَا إلى أن ورش الصيانة تعمل بكل طاقتها، لتجهيز كافة القطارات للعمل في الأعياد.





ولفت إلى أن الهيئة وخصصت قطارات إضافية للعمل في فترة الأعياد، ليصبح عدد المقاعد المتوفرة يوميًا 318 ألف في فترة الأعياد.



