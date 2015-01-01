تعليم كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية من المسح الطبي لطلاب الإعدادية

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أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعداد المديرية لتطبيق المرحلة الثانية من الحملة القومية للمسح الطبي في العام الدراسي الجديد 2019 2020 لطلاب المرحلة الإعدادية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد احتفلت بنجاح مبادرة 100 مليون صحة لمسح طلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية للعام الماضى بنسبة تعدت 84% من المستهدف.



وكرمت وزارة الصحة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتقديم الشكر لها لاهتمامها بالحملة، والدكتورة داليا محى الدين، مدير إدارة اللامركزية ومنسق الحملة على مستوى المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور خالد قابيل مساعد رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، والدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور إيهاب كمال مدير حملة مسح طلاب المدارس، والدكتورة هبة سعيد مسئول لجنة الفيروسات الكبدية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور رمضان عبد الحميد مدير عام التعليم الإعدادى، والدكتور عصام إسماعيل عبد الرحمن.