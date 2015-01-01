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عاجل.. بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأربعاء

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:38 م
عاجل.. بيان من هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأربعاء
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأفاد البيان، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على المناطق من شمال البلاد، كما تكثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، بينما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى لعدد من المحافظات: 

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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