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أحمد الشربيني: "23 يوليو" ثورة ملهمة للعالم كله

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:38 م
أحمد الشربيني: 23 يوليو ثورة ملهمة للعالم كله
أحمد الشربيني
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، أن ثورة 23 يوليو 1952 من الثورات المهمة في تاريخ مصر والشرق الأوسط والعالم كله.

وأضاف "الشربيني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه لا يجب أن نفرق بين ثورتي 1952 و1919؛ لأن كلاهما تكمل الأخرى.

وأشار إلى أن ثورة 1919 كانت ملهمة لثورة 1952، لافتًا إلى أن ثورة 1952 كان لديها مشروع لتحرير الوطن وتطبيق العدالة الاجتماعية.

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